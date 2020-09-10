Компанія EA Sports оголосила найкращих гравців в своєму футбольному симуляторі FIFA 21.

Найбільш потенційно сильним українським гравцем виявився воротар мадридського «Реала» і нашої національної збірної Андрій Лунін, пише 24 канал.

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Найбільш високий рейтинг серед українців отримали Марлос (81), Віктор Циганков (80) і Тарас Степаненко (80).

Футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко теж отримав рейтинг 80. У FIFA 20 у Зінченко був рейтинг 78. Українець отримав такі показники: швидкість – 73, удар – 66, пас – 81, дриблінг – 80, захист – 77, атлетизм – 69.

А ось нижче всіх рейтинг у Нещерета – 54, Ісаєнка – 55, Трубіна – 59, Левченко – 60 і Кучерука – 60.

Коли вийде FIFA 21

Гра FIFA 21 буде доступна на PS4, Xbox One чи PC. Її вихід запланований на 9 жовтня. Для тих, хто зробить передзамовлення, гра буде доступна вже 6 жовтня. Для власників EA Access (PS4 або Xbox One) чи Origin Access (PC) пробну версію гри отримають ще 1 жовтня.

Вартість гри – від 1799 до 2499 гривень.