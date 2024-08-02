Голкіпер молодіжної збірної України U23 приєднався до львівських Карпат

Через фінансові проблеми клубу СК Дніпро-1 розпустив гравців та знявся з участі в УПЛ на сезон-2024/2025. Воротар молодіжної України U23 знайшов собі нову команду.

Ексголкіпер Дніпра-1 Яків Кінарейкін отримав статус вільного агента може сам вирішувати майбутнє своєї кар'єри. Повідомляють про те, що 20-річний воротар продовжить грати в УПЛ.

Читайте також Олександр Усик заспівав "Червону руту" на футбольному матчі у Польщі: гаряче відео з боксером

Продовження кар'єри Кінарейкіна

Є інформація, що молодий голкіпер Яків Кінарейкін продовжить кар'єру у львівських Карпатах, які повернулись в Українську Прем'єр Лігу.

Карпати офіційно представили нового гравця на своєму сайті. Нагадаємо, що тренер "левів" Мирон Маркевич покинув команду, а на його місце прийшов Владислав Лупашко.

У минулому сезоні УПЛ Яків Кінарейкін у всіх турнірах провів 14 матчів у футболці спортклубівців, пропустив 21 гол та у двох іграх в УПЛ зберіг ворота недоторканими.

У СК Дніпро-1 Кінарейкін приєднався 9 вересня 2020 року. За даними Transfermarkt, оціночна вартість голкіпера складає 600 тисяч євро.

Чемпіонат України починається 3 серпня. У першому матчі львів'яни зіграють проти рівненського Вересу.