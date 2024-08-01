Житомирське Полісся відіграло свій другий матч в Лізі конференцій. Команда Імада Ашура у номінально домашній зустрічі поступилась у компенсований час (1:2), пише 24 Канал.

До теми Полісся без шансів вилетіло з єврокубків та розчарувало Усика на трибунах: відео голів матчу

Гучний вчинок Усика

На матч у польському Глівіце завітав український боксер Олександр Усик. Чемпіон світу у надважкій вазі активно підтримував Полісся, за яке вболіває вже більше року.

Під завісу матчу Усик вирішив підбадьорити фанатів та організував яскравий флешмоб. Боксер почав гучно співати культову українську пісню "Червона Рута" і фанати активно підтримали Олександра.

Відео співу від Усика:

Нагадаємо, що для Полісся це був дебют в єврокубках, оскільки минулого сезону житомирці посіли п'яте місце в УПЛ. Втім вже у першому матчі підопічні Ашура поступились Олімпії з рахунком 0:2.

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Тепер же "вовки" завершили свій євросезон. Свій сезон в чемпіонаті України Полісся розпочне з другого туру. У неділю, 11 серпня, Полісся зіграє проти Шахтаря.