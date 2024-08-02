Экс-голкипер Днепра-1 Яков Кинарейкин получил статус свободного агента может сам решать будущее своей карьеры. Сообщают о том, что 20-летний вратарь продолжит играть в УПЛ.

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Продолжение карьеры Кинарейкина

Есть информация, что молодой голкипер Яков Кинарейкин продолжит карьеру во львовских Карпатах, которые вернулись в Украинскую Премьер Лигу.

Карпаты официально представили игрока на своем сайте. Напомним, что тренер "львов" Мирон Маркевич покинул команду, а на его место пришел Владислав Лупашко.

В прошлом сезоне УПЛ Яков Кинарейкин во всех турнирах провел 14 матчей в футболке спортклубовцев, пропустил 21 гол и в двух играх в УПЛ сохранил ворота нетронутыми.

В СК Днепр-1 Кинарейкин присоединился 9 сентября 2020 года. По данным Transfermarkt, оценочная стоимость голкипера составляет 600 тысяч евро.

Чемпионат Украины начинается 3 августа. В первом матче львовяне сыграют против ровенского Вереса.