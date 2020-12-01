В Україні може зникнути ще один футбольний клуб. Цього разу мова йде про Гірник-Спорт з Горішніх Плавнів.

Причина зникнення клубу

Причина зникнення футбольного клубу – відсутність фінансування. За даними Footboom, Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, що опікувався клубом всі ці роки, відмовив у фінансуванні.

Відтак усі гравці отримали статус вільних агентів.

"Хлопцям вже видали документи на руки, розбіжаться хто куди. Дуже шкода... Навіть якщо уявити, що через місяць-другий ситуація зміниться, і зверху надійде вказівка ​​в спішному порядку збирати гравців, Гірник-Спорт, яким він був, уже не буде", – підтвердив інформацію головний тренер команди Ігор Жабченко.

Однак варто додати, що президент клубу Петро Каплун шукає спонсорів. Водночас дитяча школа й стадіон отримали фінансування.

Оце так Форвард "Миколаєва" оформив хет-трик за чотири хвилини, вийшовши на заміну: відео

Гірник-Спорт розпустив гравців та тренерів

Гірник-Спорт офіційно повідомив, що гравці команди з Горішніх Плавнів отримали статус вільних агентів. Також розформовано тренерський штаб.

Повідомляється, що клуб не отримав фінансування на другу частину чемпіонату. Відтак, участь "гірників" у 2020 році під питанням.

До уваги. Гірник-Спорт посідає четверте місце в турнірній таблиці Першої ліги. Команда набрала 26 очок. Водночас перший Агробізнес має 31 очко. 30 очок набрав і Верес, а Чорноморець – 28. Але рівненська та одеська команди зіграли на один матч менше. Зараз в команд Першої ліги розпочалася зимова перерва. Відновиться турнір вже у березні.