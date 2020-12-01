Один з лідерів Першої ліги може зникнути: футболістів та тренерів розпустили
В Україні може зникнути ще один футбольний клуб. Цього разу мова йде про Гірник-Спорт з Горішніх Плавнів.
Причина зникнення клубу
Причина зникнення футбольного клубу – відсутність фінансування. За даними Footboom, Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, що опікувався клубом всі ці роки, відмовив у фінансуванні.
Відтак усі гравці отримали статус вільних агентів.
"Хлопцям вже видали документи на руки, розбіжаться хто куди. Дуже шкода... Навіть якщо уявити, що через місяць-другий ситуація зміниться, і зверху надійде вказівка в спішному порядку збирати гравців, Гірник-Спорт, яким він був, уже не буде", – підтвердив інформацію головний тренер команди Ігор Жабченко.
Однак варто додати, що президент клубу Петро Каплун шукає спонсорів. Водночас дитяча школа й стадіон отримали фінансування.
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Гірник-Спорт розпустив гравців та тренерів
Гірник-Спорт офіційно повідомив, що гравці команди з Горішніх Плавнів отримали статус вільних агентів. Також розформовано тренерський штаб.
Повідомляється, що клуб не отримав фінансування на другу частину чемпіонату. Відтак, участь "гірників" у 2020 році під питанням.
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