Лідер збірної України Андрій Ярмоленко міг перейти в англійську Прем'єр-лігу (АПЛ) набагато раніше. Ярмоленко став гравцем англійського Вест Хема у 2018 році, але стверджує, що Динамо ще до його переходу в Боруссію Д отримувало пропозиції з АПЛ.

Не хотів йти з Динамо вільним агентом

Ярмоленко в інтерв'ю Transfermarkt розповів, що однією з причин, чому він раніше не переїхав грати у топ-чемпіонати Європи, стали зобов'язання перед Динамо.

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Український футболіст заявив, що не хотів йти з Динамо вільним агентом, тобто безкоштовно.

Завжди хотів опинитися в Англії. Грати в АПЛ було моєю мрією. Але тоді виникли деякі труднощі. По-перше, я не хотів йти з Динамо вільним агентом. Я хотів, щоб клуб, який мене виховав, міг заробити на моєму трансфері. І раніше вже були пропозиції від англійських клубів, але наш президент, Ігор Михайлович, не міг домовитися з ними про ціну,

– сказав Ярмоленко.

У 2017 році Динамо отримало пропозицію від Боруссії Д. Німецький клуб заплатив за Ярмоленка 25 мільйонів євро.

Переїзд Ярмоленка у Європу відбувся, коли футболісту було 27 років. Футболіст стверджує, що його метою було допомогти Динамо стати чемпіоном України.

"З Динамо мені довго не вдавалося стати чемпіоном України. І це завжди було дуже важливою метою для мене. Я дуже хотів стати чемпіоном і тільки потім виїхати до Європи. І це завжди було моєю важливою метою. Я дуже хотів цього, і тільки потім виїхати до Європи", – зазначив футболіст.

За словами Ярмоленка, Динамо отримувало пропозиції, але не відпускало його через низькі трансферні пропозиції.

З іншого боку, пропозиції, що надійшли в той час, не влаштовували нашого президента. Він сказав, що я коштую набагато більше. Я зрозумів, що такий футбол, який теж у своєму роді бізнес. Тому рішення було правильним для мене, я дуже поважаю Ігоря Михайловича,

– зазначив ексгравець Динамо.

Разом з тим, Ярмоленко переконує, що ніякої трагедії б не сталося, якби він не переїхав до Європи.

"Найважливішим для мене було завжди отримувати задоволення від гри", – резюмував Андрій.