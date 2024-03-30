Ніколіні пригадав матч плей-офф відбору на Євро-2024 проти Ісландії, де Судаков відзначився двома гольовими передачами. Також він висловився про інтерес до футболіста серед топових європейських клубів.

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Ніколіні: "Особливістю Судакова, мабуть, є останній пас"

"Те, що він чудовий гравець, думаю, мені не треба говорити, це всі бачать. Якщо ви бачили гру з Ісландією – дві гольові передачі, які може зробити тільки зірковий гравець. Генеральний директор Шахтаря і сам гравець підтвердили інтерес Наполі. Бути в списку найбільших європейських команд – це нормально.

Це дуже розумний, професійний хлопець, більш зрілий, ніж його вік. Він завжди намагається вдосконалюватися. Його особливістю, мабуть, є останній пас. Вирішальний пас - це те, що він робить найкраще, ми бачили це у грі України, де він віддав вирішальну передачу на Мудрика", – сказав Ніколіні.

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