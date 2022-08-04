Можливе повернення каратистів: 9 видів спорту можуть увійти у програму Олімпіади-2028

Одразу дев'ять видів спорту можуть поповнити програму Олімпійських Ігор-2028. Українські каратисти можуть отримати ще один шанс на нагороди.

Можливість розширення переліку видів спорту

В олімпійську програму вже входять 28 видів спорту. Ще 9 дисциплін зможуть претендувати на включення на Олімпіаду 2028 року.

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Серед цих видів спорту слід виділити карате, де в українців були б гарні шанси на медалі. Також у цей список кандидатів увійшли – картинг, крикет, бейсбол/сотфбол, лакросс, кікбоксинг, сквош, флаг-футбол і брейк-данс. Представники цих дисциплін можуть подати заявки на розгляд організаторам.

Міжнародний олімпійський комітет може включити до цього списку претендентів ще бокс, важку атлетику та сучасне п'ятиборство. На Олімпійських ігра-2024 спортсмени цих видів спорту не зможуть поборотись за нагороди у Парижі.

Нагадаємо, що на Олімпіаду-2024 можуть не допустити російських та білоруських спортсменів.