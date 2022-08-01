У росії проведуть свою Олімпіаду

Президент центру спорту та освіти "Самбо-70" Ренат Лайшев заявив, що росія готова може організувати аналог Олімпіади в себе в країні, якщо її не допустять до літніх Ігор-2024 у Парижі.

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В принципі, нам по барабану на Олімпіаду, ми проведемо свою Олімпіаду, яка буде не гіршою. Усі країни підтягнуться до нас, до справедливості, до розуму, загальної форми розуміння прогресу, культури та майбутнього для наших перемог. Ми все одно найкращі у світі, ми ніколи нікого не обманювали, не змішували спорт із політикою,

– заявив Лайшев.

Також чиновник наголосив, що росія нічого не втратить, якщо не поїде на Олімпіаду-2024.

"Це ж стосується загальної культури, живопису, естради, класичних творів, книг – ми завжди були до цього лояльні, треба стояти на своєму, і тоді ми досягнемо успіху. Якщо нас не пустять на Олімпіаду, то ми нічого не втратимо. Треба жити мирно, радіти життю на маленькій планеті, на якій ми живемо та добиватися світу", – додав росіянин.

Чому росія та білорусь можуть опинитися поза Іграми-2024

Раніше член МОК Крейг Ріді повідомив, що комітет сумнівається утому, що білоруські та російські спортсмени можуть узяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Продовження агресії проти України зменшує шанси спортсменів із росії та білорусі поїхати на Олімпійські ігри-2024 фактично до нуля. Більшість тамтешніх атлетів дискваліфікована профільними федераціями, що позбавило права кваліфікуватися на головний турнір.

Нагадаємо. Олімпійські ігри у Парижі заплановані на липень – серпень 2024 року.