Лідер Шахтаря назвав умову, за якої "гірники" зможуть вийти у фінал Ліги Європи

Півзахисник Шахтаря Тайсон після перемоги над Маккабі заявив, що "гірники" здатні вийти у фінал Ліги Європи.

Тайсон в коментарі пресслужбі клубу оцінив шанси команди на вихід у фінал Ліги Європи. Для цього, на думку бразильця, "гірникам" потрібно зберегти оптимальний склад.

До слова Шахтар отримав суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи

У нас великі шанси. Наша команда дуже хороша. На жаль, ми зараз втратили Степаненка, Ісмаїлі можливо повернеться. Якщо у нас буде вся група, то у нас будуть дуже великі шанси. Ми мріємо пройти у фінал, але повинні працювати покроково,

– заявив Тайсон.

Як Шахтар дійшов до 1/8 фіналу

Донецький Шахтар потрапив у плей-офф Ліги Європи, вилетівши з Ліги чемпіонів. Український клуб посів третє місце на груповому етапі Ліги чемпіонів, пропустивши вперед Реал та Боруссію М.

Натомість "гірники" випередили міланський Інтер.

В 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар за сумою двох матчів пройшов Маккабі Тель-Авів. У першому матчі в Ізраїлі донеччани здобули перемогу з рахунком 2:0.

У матчі-відповіді, який відбувся 25 лютого, Шахтар у Києві здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

У минулому сезоні Ліги Європи Шахтар дійшов до півфіналу, в якому поступився міланському Інтеру.