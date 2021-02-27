Лідер Шахтаря назвав умову, за якої "гірники" зможуть вийти у фінал Ліги Європи

Джерело:YouTube-канал Шахтаря
Півзахисник Шахтаря Тайсон після перемоги над Маккабі заявив, що "гірники" здатні вийти у фінал Ліги Європи.
Тайсон в коментарі пресслужбі клубу оцінив шанси команди на вихід у фінал Ліги Європи. Для цього, на думку бразильця, "гірникам" потрібно зберегти оптимальний склад.
До слова Шахтар отримав суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи
У нас великі шанси. Наша команда дуже хороша. На жаль, ми зараз втратили Степаненка, Ісмаїлі можливо повернеться. Якщо у нас буде вся група, то у нас будуть дуже великі шанси. Ми мріємо пройти у фінал, але повинні працювати покроково,
– заявив Тайсон.