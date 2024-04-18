Солідні призові: скільки Реал заробив завдяки перформансу Луніна в 1/4 Ліги чемпіонів

Мадридський Реал вибив Манчестер Сіті на шляху до півфіналу Ліги чемпіонів-2023/2024. Доля путівки визначилась у матчі-відповіді, який відбувся 17 квітня у Манчестері.

Команди визначили півфіналіста Ліги чемпіонів лише у серії післяматчевих пенальті, де точнішими були футболісти Реала – 3:4. Андрій Лунін парирував два 11-метрові (від Сілви та Ковачича), ставши героєм для своєї команди.

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Хоч Лунін і не отримав нагороду MVP матчу від УЄФА, але отримав високе визнання від статистичних порталів. Андрій увійшов одразу у дві команди тижня Ліги чемпіонів та ще й отримав найвищий бал. Окрім цього яскравий перфоменс українського голкіпера щедро поповнив казну Реала.

За вихід у півфінал ЛЧ мадридський клуб отримав 12,5 мільйонів євро. Таку суму отримав кожен учасник, який дістався 1/2 фіналу турніру.

Нагадаємо, що у півфінал Ліги чемпіонів пробились Реал, Баварія, ПСЖ та дортмундська Боруссія. Усі поєдинки розпочинатимуться о 22:00 (за Києвом).

Півфінальні пари Ліги чемпіонів:

Баварія – Реал (30 квітня та 8 травня)

Боруссія Дортмунд – ПСЖ (1 травня та 7 травня)

Відзначимо, що вихід у фінал ЛЧ принесе клубам ще по 15,5 мільйонів, а переможець турніру отримає ще додатково 4,5 мільйона.

До слова, фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на легендарному "Вемблі" у Лондоні.