29-річний український легіонер Аталанти розповів про розмову з Андрієм Шевченком, який під час своєї кар'єри феєрив в італійській першості за Мілан. Колишній наставник збірної України порадив Руслану прогресувати у тактичному план та розуміти командні дії.
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Маліновський: Сказав, що це дуже сильний чемпіонат
Ще одна найбільша порада – знання італійської мови. Адже в італійці – комунікабельний народ. Також Шевченко відзначив рівень Серії А та побажав успіху.
Ну і, звісно, вчити італійську мову. Це дуже важливо в Італії. У них ще такий характер, що вони дуже люблять розмовляти, тому комунікація дуже важлива. Сказав, що це дуже сильний чемпіонат та побажав усього найкращого,
– розповів Маліновський.
Наразі у ЗМІ літає багато чуток про зацікавленість французького Марселя до українця. У клубі Ліги 1 вже навіть прокоментували таку інформацію.
Головне про кар'єру Маліновського в Італії
- Нагадаємо, що Маліновський виступає за Аталанту з липня 2019 року. Контракт футболіста розрахований до кінця червня 2023 року. Хоча раніше у ЗМІ була інформація, що клуб із Бергамо продовжив співпрацю з Маліновським і Луїсом Муріелем до 2024 року.
- Українець класно дебютував за бергамівську команду, але згодом почав втрачати місце стабільного футболіста основи. У пресі майоріла навіть інформація, що Маліновський отримує мало ігрового часу через конфлікт із головним тренером Джаном П'єро Гасперіні. Але сам півзахисник спростував ці чутки.
- Загалом у футболці Аталанти атакувальний півзахисник із України провів аже 142 матчі, у яких відзначився 30 голами та 28 асистами.
- У сезоні-2022/2023 Маліновський відіграв 14 поєдинків, у яких забив лише один гол та віддав 2 результативні передачі.