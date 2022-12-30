29-річний український легіонер Аталанти розповів про розмову з Андрієм Шевченком, який під час своєї кар'єри феєрив в італійській першості за Мілан. Колишній наставник збірної України порадив Руслану прогресувати у тактичному план та розуміти командні дії.

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Маліновський: Сказав, що це дуже сильний чемпіонат

Ще одна найбільша порада – знання італійської мови. Адже в італійці – комунікабельний народ. Також Шевченко відзначив рівень Серії А та побажав успіху.

Ну і, звісно, вчити італійську мову. Це дуже важливо в Італії. У них ще такий характер, що вони дуже люблять розмовляти, тому комунікація дуже важлива. Сказав, що це дуже сильний чемпіонат та побажав усього найкращого,

– розповів Маліновський.

Цікаво! Андрій Шевченко грав за Мілан із 1999 по 2099 роки. Щоправда, із перервою на оренду у лондонському Челсі.

Наразі у ЗМІ літає багато чуток про зацікавленість французького Марселя до українця. У клубі Ліги 1 вже навіть прокоментували таку інформацію.

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