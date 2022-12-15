До слова, інсайдер Ніколо Скіра говорить не лише про Руслана Маліновського, а й про Луїса Муріеля. Ніби то Аталанта пролонгувала контракти обидвох до 2024 року.

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Продовження співпраці з українцем

Такі опції були у контрактах футболістів. На фоні багатьох чуток про можливий відхід Маліновський продовжить захищати кольори Аталанти ще на один рік.

Раніше повідомлялось, що інтерес до Маліновського проявляє французький Марсель та англійські Тоттенхем, Вест Хем.

Були навіть чутки про конфлікт між українським футболістом та головним тренером Аталанти Джаном П'єро Гасперіні. Але Маліновський спростував цю інформацію.

Після першого кола клуб із Бергамо посідає 6-ту позицію у таблиці Серії А, маючи у своєму активі 27 очок.

Статистика Руслана Маліновського у сезоні-2022/2023