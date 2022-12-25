У Марселі прокоментували зацікавленість до українця. Комерційний консультант французького клубу Сурінья Маномай підтвердив інтерес до Маліновського, який був ще влітку 2022 року.

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Маномай: Маліновський був пріоритетною ціллю головного тренера

Представник "провансальців" запевнив, що їх команді потрібен такий футболіст як Руслан. Маномай виділив сильні сторони українського півзахисника Аталанти.

Також консультант Марселя розповів, що оренда Харіта з німецького Шальке відбулась лише через нереалізований трансфер Маліновського.

Це хороший футболіст, нам потрібен такий профіль. Я дуже сподіваюся, що трансфер відбудеться. Його сильна сторона – швидке просування м‘яча вперед, а ще він має потужний удар. Маліновський був пріоритетною ціллю головного тренера Ігоря Тудора цього літа. Якщо ми й підписали Харіта, то тільки тому, що перехід українця не вдалося завершити,

– сказав представник Марселя.

Аталанта підійняла ціну на трансфер Маліновського на тлі останніх новин про можливий перехід у Марсель. Тепер французам доведеться викласти близько 20 мільйонів євро. Цікаво, чи готові "провансальці" віддати таку суму за Руслана.

За даними Transfermarkt, вартість Маліновського оцінена у 14 мільйонів євро. Відзначимо, що в українця є чинна угода з Аталантою до кінця червня 2023 року. Хоча раніше у ЗМІ була інформація, що клуб із Бергамо продовжив співпрацю з Маліновським і Луїсом Муріелем до 2024 року.

Паралельно є чутки про зацікавленість до Маліновського зі сторони англійського Вест Хема, за який раніше виступав Андрій Ярмоленко.

До слова. Маліновський виступає за Аталанту з липня 2019-го. У цьому сезоні-2022/2023 провів у футболці бергамівців 18 матчів, у яких відзначився 2 голами та стількома ж асистами. Загалом має у своєму активі 142 поєдинки за клуб із Бергамо.