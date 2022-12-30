29-летний украинский легионер Аталанты рассказал о разговоре с Андреем Шевченко, который во время своей карьеры феерил в итальянском первенстве за Милан. Бывший наставник сборной Украины посоветовал Руслану прогрессировать в тактическом плане и понимать командные действия.
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Малиновский: Сказал, что это очень сильный чемпионат
Еще один самый большой совет – знание итальянского языка. Ведь в итальянке – коммуникабельный народ. Также Шевченко отметил уровень Серии А и пожелал удачи.
Ну и, конечно, учить итальянский язык. Это очень важно в Италии. У них еще такой характер, что они очень любят разговаривать, поэтому коммуникация очень важна. Сказал, что это очень сильный чемпионат и пожелал всего лучшего,
– рассказал Малиновский.
Сейчас в СМИ летают многие слухи о заинтересованности французского Марселя к украинцу. В клубе Лиги 1 даже прокомментировали такую информацию.
Главное о карьере Малиновского в Италии
- Напомним, что Малиновский выступает за Аталанту с июля 2019 года. Контракт футболиста рассчитан до конца июня 2023 года. Хотя раньше в СМИ была информация, что клуб из Бергамо продолжил сотрудничество с Малиновским и Луисом Муриэлем до 2024 года.
- Украинец классно дебютировал за бергамовскую команду, но впоследствии стал терять место стабильного футболиста основы. В прессе развевалась даже информация, что Малиновский получает мало игрового времени из-за конфликта с главным тренером Джаном Пьеро Гасперини. Но сам полузащитник опроверг эти слухи.
- Всего в футболке Аталанты атакующий полузащитник из Украины провел 142 матча, в которых отличился 30 голами и 28 ассистами.
- В сезоне-2022/2023 Малиновский отыграл 14 поединков, в которых забил всего один гол и отдал 2 результативных передачи.