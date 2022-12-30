29-летний украинский легионер Аталанты рассказал о разговоре с Андреем Шевченко, который во время своей карьеры феерил в итальянском первенстве за Милан. Бывший наставник сборной Украины посоветовал Руслану прогрессировать в тактическом плане и понимать командные действия.

Читайте также "Нам нужен такой профиль": в Марселе надеются на успешный трансфер Малиновского

Малиновский: Сказал, что это очень сильный чемпионат

Еще один самый большой совет – знание итальянского языка. Ведь в итальянке – коммуникабельный народ. Также Шевченко отметил уровень Серии А и пожелал удачи.

Ну и, конечно, учить итальянский язык. Это очень важно в Италии. У них еще такой характер, что они очень любят разговаривать, поэтому коммуникация очень важна. Сказал, что это очень сильный чемпионат и пожелал всего лучшего,

– рассказал Малиновский.

Любопытно! Андрей Шевченко играл за Милан с 1999 по 2099 годы. Правда, с перерывом в аренду в лондонском Челси.

Сейчас в СМИ летают многие слухи о заинтересованности французского Марселя к украинцу. В клубе Лиги 1 даже прокомментировали такую информацию.

Главное о карьере Малиновского в Италии