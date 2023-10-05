Баху на замітку: НОК Росії прийняв до свого складу нових членів із окупованих територій України

Очільник Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах систематично захищає російських спортсменів та заявляє, що спорт поза політикою. Проте дії Національного олімпійського комітету Росії говорять про абсолютно зворотне.

Напередодні атлетів із країни-агресорки допустили до Паралімпіади-2024. А сам президент МОК видав ганебний спіч, у якому натякає, що таке ж рішення може бути прийняте й щодо Олімпіади-2024 для російських спортсменів.

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Чергове підтвердження, що спорт не поза політикою

Проте йому випав чудовий шанс продемонструвати свою незаангажованість. Адже з 15 по 17 жовтня у Мумбаї відбудеться засідання МОКу, де розглядатиметься ймовірна участь спортсменів із країн-терористок в ОІ-2024 у Парижі.

Напередодні цього неймовірно важливого засідання президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков заявив про включення до складу "запорєбрікової" організації нових регіональних олімпійських комітетів, а саме тимчасово окупованих територій України, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Прийняли нових членів. Сьогодні ними стали регіональні олімпійські ради Донецької та Луганської республік, а також Херсонської та Запорізької областей,

– повідомив чиновник.

Здається, це той самий момент, коли Томас Бах може або відбілити, хоча б частково, свою репутацію, або повністю прогнутися під Росією та зняти маску остаточно. Якщо після такого показового вчинку росіян допустять до Олімпіади, то очільник МОК та люди, які приймають рішення у цій організації мають стати нерукоподаваними, вибір за ними...