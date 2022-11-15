Мудрик відверто розповів, які клуби намагались підписати його у літнє трансферне вікно

Європейські гранди продовжують "полювати" за Михайлом Мудриком. Лідер Шахтаря розповів, з ким контактував у літнє трансферне міжсезоння.

21-річний лівий вінгер відверто розповів, хто влітку виходив на розмову з ним. Михайло зізнався, що йому дуже не сподобалась така шалена кількість чуток про його можливий трансфер у європейську команду. Мудрик сказав, що любить конкретику та лаконічність зацікавлених сторін.

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Мудрик: Я розмовляв з двома чи трьома тренерами інших клубів

Лідер Шахтаря назвав трьох тренерів клубів, з якими контактував влітку 2022-го. Це команди із трьох різних чемпіонів Європи.

Я розмовляв з двома чи трьома тренерами інших клубів. Це Ніцца, Баєр та Брентфорд. Тоді, коли не вийшло, я засмутився. Але зараз ми бачимо, що божий план кращий, ніж мої мрії,

– зізнався Мудрик.

"Сьогодні ти розмовляєш з одним тренером. Вже думаєш лише про цю команду, вже дивишся відео про них, потроху знайомишся з командою. Розмови лише про них. Тренер телефонує і каже, що чекає на збори. Потім щось не вийшло, клуби не домовилися. З'являється нова команда, знову телефонує головний тренер", – додав вінгер донецького клубу.

Мудрик розповів. що такі розмови з тренерами лише заряджають працювати ще більше, щоб у майбутньому отримати можливість зіграти за цей клуб.

Ти вже зосередився, в голові лише одна команда. І коли так з одним тренером, другим, третім... Більше не хочеш переживати за це все. Просто не залишається емоцій,

– сказав Михайло.

Нагадаємо, що у ЗМІ є багато чуток про можливий перехід у лондонський Арсенал. Начебто "каноніри" продовжують стежити за Михайлом та навіть контактували з його оточенням.

Мудрик теж не проти одягнути футболку команди з Лондона, за яку виступає один із лідерів збірної України Олександр Зінченко. Михайло у майбутньому має шанс пограти на одному фланзі із Зіною.

Мудрик має контракт із Шахтарем до кінця 2026 року. Ймовірно, що з такою чудовою грою покине "гірників" ще взимку 2023 року. У сезоні-2022/2023 провів 16 матчів, у яких забив 8 голів та зробив стільки ж результативних передач.