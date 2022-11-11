За інформацією ЗМІ, "каноніри" ледь не щотижня контактують з Мудриком, донецьким Шахтарем та пропонує чималі суми. Однак відомий інсайдер Фабріціо Романо вирішив розставити усі крапки над "і".

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Арсенал намагається схитрувати

Як повідомив Романо, Арсенал дійсно активно працює над трансфером лівого вінгера Шахтаря. Але наразі лондонський клуб не надсилав жодних офіційних пропозицій "гірникам".

Наразі "каноніри" ведуть лише розмови з близьким оточенням футболіста. Якщо Арсеналу вдасться домовитись із Шахтарем, то Мудрик стане другим українцем у складі "канонірів". У сезоні-2022/2023 за лондонців виступає Олександр Зінченко.

Шахтар чекає солідні гроші

Шахтар теж не поспішає прощатись зі своїм лідером атаки. Донеччани не надто налаштовані продавати Мудрика у майбутнє зимове трансферне вікно. Однак є одна умова, яка змусить донецький клуб задуматись та змінити своє рішення. Український гранд розгляне пропозицію іноземного клубу, якщо той запропонує за Михайла 65 – 70 мільйонів євро.

Раніше донеччани запевняли, що не будуть вішати на свого вихованця захмарні цінники. Але порівняли трансфер Мудрика зі 100-мільйонним переходом Антоні у Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо! Мудрик з'єднаний із Шахтарем чинним контрактом, який розрахований до кінця червня 2026 року. У цьому сезоні Михайло відіграв 15 матчів, у яких наколотив 8 голів та зробив 7 асистів.