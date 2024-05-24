Хто отримає більше: відомі деталі гонорарів Усика і Ф'юрі після реваншу

Стало відомо, що Олександр Усик отримає більший гонорар за реванш з Тайсоном Ф'юрі. Частка українця після перемоги 18 травня стала більшою.

У бою в ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. У жовтні 2024 року між боксерами відбудеться реванш.

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Гонорари за реванш

У контракті обидвох боксерів прописано, що реванш має відбутися 12 жовтня у столиці Саудівської Аравії

Розподіл гонорарного фонду між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі складе 60% на 40% на користь українського боксера.

Українець матиме змогу заробити більше, ніж за попередній поєдинок. За перший бій Усик отримав від 35 до 50 мільйонів доларів США, що становить близько третини загального призового фонду.

Завдяки своїй перемозі на “Kingdom Arena”, Олександр Усик став третім боксером в сучасній історії, який досяг абсолютного чемпіонства в різних вагових категоріях. Раніше це вдавалося лише Теренсу Кроуфорду та Наої Іноуе.

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Усик також став найкращим боксером світу рейтингу P4P за версією The Ring. Лідерство втратив японець Наоя Інуе.