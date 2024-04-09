Перемоги недостатньо: Лунін та зірки Реала отримали серйозне завдання від президента на матч ЛЧ

У вівторок, 9 квітня, відновлюється розіграш Ліги чемпіонів-2023/2024. У цей день відбудуться одразу два чвертьфінальні матчі, в одному із яких мадридський Реал прийме англійський Манчестер Сіті.

Це буде перша чвертьфінальна зустріч Реала та МанСіті у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів-2023/2024. Напередодні поєдинку футболісти Карло Анчелотті мали особисту розмову із президентом клубу Флорентіно Пересом.

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Яке завдання отримали футболісти Реала

Власник мадридського клубу очікує не лише перемогу, а й поставив певне завдання перед командою, яке вони повинні втілити у реальність у домашньому матчі проти "містян".

Нам недостатньо буде просто перемогти, ми повинні спробувати виграти з різницею в більш ніж один гол. Я переконаний, що ви зможете це зробити, я вірю у вас,

– заявив Перес.

Сайт 24 Каналу проведе текстовий онлайн чвертьфіналу Ліги чемпіонів Реал – МанСіті. Початок поєдинку 9 квітня о 22:00 (за київським часом).

З великою ймовірністю, що місце у воротах Реала у цій важливій грі займе наш Андрій Лунін. Українець вже провів у цьому сезоні-2023/2024, який є для нього найуспішнішим у футболці "вершкових", 24 матчі, у яких пропустив 19 голів та відіграв 11 поєдинків на нуль.

Історія зустрічей Реала та МанСіті