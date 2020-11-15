У суботу, 14 листопада, Швейцарія на власному полі приймала Іспанію у 5-му турі групи Ліги націй. Лідер гостей Серхіо Рамос двічі не зумів реалізувати 11-метровий удар у поєдинку.

Фаворитом цього протистояння вважались іспанці, які лідирують у групі D. Але події у матчі розгортались не за планом гостей. Іспанія не лиш не змогла перемогти, а і їх лідер команди та оборони Серхіо Рамос не використав два 100-відсоткові моменти, щоб вивести збірну вперед у зустрічі, пише 24 канал.

Більше про матч Іспанія в більшості вирвала нічию у Швейцарії: Рамос не забив 2 пенальті – відео

Невдаха дня

Вже на 26-й хвилині рахунок відкрила Швейцарія завдяки влучному удару Фройлера. По перерві вже на 57-й хвилині м'яч потрапив у руку Родрігеса – пенальті. До позначки впевнено підійшов захисник "Реала", але голкіпер Зоммер був хитрішим за іспанця та вгадав напрямок польоту м'яча.

Ближче до завершення матчу арбітр зустрічі ще раз вказав на 11-метрову позначку. М'яч у руки взяв Рамос та знов попрямував, щоб пробити пенальті та виправитись за минулий момент. Серхіо пробив у лівий кут воріт, але цього виявилось недостатньо, що переграти голкіпера. Янн Зоммер легко впорався з ударом. Якесь нещастя впало того вечора на плечі іспанського лідера.

У підсумку іспанським футболістам вдалось зрівняти рахунок – 1:1. Це не той результат на який сподівались гості.

Затролив капітана

Після матчу відомий карикатурист Омар Момані у своєму інстаграмі пожартував над захисником збірної Іспанії та порадив йому звернутись за порадою щодо пробиття пенальті до Лео Мессі або Кріштіану Роналду. Але написав їх прізвища у досить кумедно.

"Серхіо Рамос не забив два пенальті в одному матчі. Комусь варто подивитися Пессі і Пеналдо", – підписав Момані.

В останньому 6-му турі групи Ліги націй іспанська збірна зіграє домашній поєдинок проти Німеччини (17 листопада). Команда Льова завдяки перемозі над Україною очолила групу D.