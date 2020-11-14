Збірна Іспанії з футболу 14 листопада продовжила серію без перемог у Лізі націй. "Червона фурія" на виїзді вирвала нічию у Швейцарії у матчі 5 туру Ліги націй.

Швейцарія – Іспанія 1:1

Голи: Фройлер, 26 – Морено, 89

Нереалізований пенальті: Рамос, 58, 79 (Іспанія)

Вилучення: Ельведі, 79 (Швейцарія)

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Хід гри

Перший момент у матчі мали господарі, пише 24 канал. Шакірі опинився першим на м'ячі у штрафному майданчику та завдав удару в лівий нижній кут воріт. Однак, Унай Сімон був до нього готовий і виконав блискучий сейв

На 26-й хвилині швейцарці несподівано відкрили рахунок. Емболо опинився сам на правому фланзі та прострілив у штрафний. Здавалося просту передачу замкнув Фройлер точним ударом у кут.

Дуже швидко Швейцарія могла подвоїти перевагу, але Сімон врятував команду після удару зі штрафного.

Іспанія чи не перший момент створила під завісу тайму. Руїс завдав непоганого удару, але Зоммер здійснив ефектний сейв. Уже в компенсований час гості могли забити гол у роздягальню.

Ферран Торрес під час розіграшу кутового отримав м'яч у штрафному майданчику, але спрямував його над поперечиною воріт.

Відразу по перерві Рамос змарнував стовідсоткову нагоду зрівняти рахунок, схибивши з пенальті. Капітан Іспанії спробував відправити м'яч у лівий нижній кут воріт, але Янн Зоммер відбив м'яч.

Наприкінці зустрічі на полі спалахнули пристрасті. Спершу Ельведі порушив правила у штрафному, за що отримав другий гірчичник і був вилучений. Іспанія отримала другу стовідсоткову нагоду, але Рамос знову не зміг переграти Зоммера.

Аж на 89-й хвилині Іспанія дотиснула Швейцарію. "Червона фурія" розгорнула швидку атаку лівим флангом: Родрігес прострілив на Морено, який "розстріляв" Зоммера.

У підсумки команди поділили очки. Іспанія втратила перше місце, пропустивши Німеччину. Натомість Швейцарія наблизилася до України на відстань однієї перемоги.

Швейцарія – Іспанія відеоогляд