Коноплянка У житті не міг повірити, що настане такий день

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Наслідки війни – зруйновані українські міста, інфраструктура, загибель мирних жителів та невинних дітей. Українські футболісти, які виступає за кордоном, негайно взялись допомагати рідній країні.

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У цьому списку є й півзахисник польської Краковії Євген Коноплянка. Футболіст розповів, що допомагає ЗСУ так, як може. Якби він вмів стріляти зі зброї, то повернувся б в Україну, щоб безпосередньо допомогти армії.

У житті не міг повірити, що настане такий день. Це наші люди, діти, наші міста. Не знаю коли це зупиниться. Якби я умів воювати, тримати зброю, я побіг би туди. Кожен допомагає так, як може. Я знаю, як можу допомогти армії саме я. І допомагаю. Я ніколи не стріляв, не вмію. Допомагаю так, як можу,

– сказав Коноплянка.

Євген подякував польському народу та місцевій владі, яка сильно допомагає Україні у такий жахливий час.

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