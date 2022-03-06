Коноплянка В жизни не мог поверить, что наступит такой день 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Последствия войны – разрушенные украинские города, инфраструктура, гибель мирных жителей и детей. Выступающие за рубежом украинские футболисты немедленно взялись помогать родной стране. Читайте такжеГде вы, две тряпки обос*аны, – Алиев записав огненное обращение к Тимощуку и Ордецу В этом списке есть и полузащитник польской Краковии Евгений Коноплянка. Футболист рассказал, что помогает ВСУ так, как может. Если бы он умел стрелять из оружия, то вернулся бы в Украину, чтобы помочь армии. В жизни не мог поверить, что придет такой день. Это наши люди, дети, наши города. Не знаю, когда это остановится. Если бы я умел воевать, держать оружие, я бы побежал туда. Каждый помогает так, как может. Я знаю, как могу помочь армии именно я. И помогаю. Я никогда не стрелял, не умею. Помогаю так, как могу, – сказал Коноплянка. Евгений поблагодарил польский народ и местные власти, которые сильно помогают Украине в такое ужасное время. Напомним! Украинские футболисты-легионеры приступили к сбору средств на нужды украинской армии. Инициатором этого стал бывший тренер Динамо Сергей Ребров. Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!