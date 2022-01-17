Якби Селезньов був розумнішим, то знайшов би Сеньківа і дав йому "прикурити", – захисник Динамо

Футболіст Динамо Денис Попов прокоментував скандал довкола нападника Минаю Євгена Селезньова. Ексфорвард Шахтаря погрожував журналісту Андрію Сеньківу.

Попов: Це була провокація

На думку Дениса Попова, журналіст ютуб-каналу "ТаТоТаке" Сеньків спровокував Селезньова. Футболіст Динамо вважає, що це підлий вчинок від журналіста.

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"Як я зрозумів, то це була провокація. Я бачив відео де людина йде і знімає землю, а звук записується. Це неправильно, по-щурячому. Чого хотів цей журналіст досягти? Комусь краще він зробив? Наразі поліція підключилася", – сказав Попов.

Селезньов погрожував Сеньківу телефоном. За словами Попова, футболісту Миная потрібно було знайти журналіста й дати йому "прикурити", щоб ніхто не бачив.

Якби Селя був розумнішим, то він би приїхав, знайшов би його (Сеньківа, – 24 канал) сам і десь би йому дав "прикурити", щоб ніхто не чув і не бачив. А ось цей дзвінок був зайвим. Потрібно було трохи розумніше зробити це і все,

– сказав Попов.

Що відомо про скандал із Селезньовим