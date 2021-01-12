Бельгійська тенісистка Кірстен Фліпкенс отримала травму на турнірі в Абу-Дабі. Травму вона отримала через рекламний щит лікарні.

У матчі 1/16 фіналу Фліпкенс грала проти Софії Кенін. У другому сеті вона намагалася прийняти м'яч, і відходила спиною назад. Вона не помітила рекламний щит, через який перечепилася та впала.

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Внаслідок цього Фліпкенс одразу була госпіталізована. У неї діагностували частковий розрив передньої таранно-малогомілкової зв'язки.

Тенісистка виклала фотографію з лікарні. Іронія полягала в тому, що її госпіталізували в лікарню, яка була на рекламному щиті, через який Фліпкенс і перечепилася.