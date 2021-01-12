Українська спортсменка оригінальним способом оголосила про вагітність: фото
29-річна українська синхроністка Анна Волошина зворушливо оголосила про свою вагітність.
Волошина, яка двічі ставала чемпіонкою Європи, опублікувала в інстаграмі своє підводне фото з животиком.
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На запитання одного з підписників: "Дони?", Волошина відповіла: "Так, дівоче царство", давши зрозуміти, що мова йде про дівчинку.
Перша вагітність Волошиної
Два роки тому Волошина також оригінально повідомила про свою вагітність. Спортсменка підійшла в халаті до басейну і відкрила його, продемонструвавши кругленький живіт. "Сюрприз! Найголовніше, що сталося в моєму житті", – підписала відео Волошина.
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