29-річна українська синхроністка Анна Волошина зворушливо оголосила про свою вагітність.

Волошина, яка двічі ставала чемпіонкою Європи, опублікувала в інстаграмі своє підводне фото з животиком.

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На запитання одного з підписників: "Дони?", Волошина відповіла: "Так, дівоче царство", давши зрозуміти, що мова йде про дівчинку.

Перша вагітність Волошиної

Два роки тому Волошина також оригінально повідомила про свою вагітність. Спортсменка підійшла в халаті до басейну і відкрила його, продемонструвавши кругленький живіт. "Сюрприз! Найголовніше, що сталося в моєму житті", – підписала відео Волошина.

Довідка. 27-річна Анна Волошина двічі ставала чемпіонкою Європи в синхронному плаванні, виграла десять срібних і три бронзових континентальні медалі. На чемпіонатах світу в її активі одне "срібло" і дев'ять бронзових нагород.