Тенісистка Кірстен Фліпкенс не зуміла дограти матч турніру в Абу-Дабі проти Софії Кенін через травму ноги, яку отримала на корті.

У твітері LorenaPopa з'явився момент, в якому спортсменка отримала пошкодження. Вона відходила назад, щоб пробити по м'ячу, і не помітила невеликий рекламний щит, який стояв за задньою лінією. Дивіться також Бондаренко прикро поступилась Жабер в 1/16 фіналу турніру в Абу-Дабі Відео епізоду Ouch, this looks very nasty, when will they get rid of those stupid things? It's too dangerous for the players. pic.twitter.com/0amMdZViqT — LorenaPopa ️‍♀️ (@popalorena) January 8, 2021 Фліпкенс виграла перший сет (7:5) і поступилася американці в другому з рахунком 4:5. Їй надали першу допомогу, але вона все одно не змогла продовжити матч.

Після поєдинку Кенін спробувала втішити бельгійку і побажала їй встигнути відновитися до початку першого турніру Великого шолома в 2021 році – Australian Open стартує 8 лютого.