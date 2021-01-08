Врізалася у щит: відома тенісистка отримала безглузду травму і вилетіла з турніру – відео
Тенісистка Кірстен Фліпкенс не зуміла дограти матч турніру в Абу-Дабі проти Софії Кенін через травму ноги, яку отримала на корті.
У твітері LorenaPopa з'явився момент, в якому спортсменка отримала пошкодження. Вона відходила назад, щоб пробити по м'ячу, і не помітила невеликий рекламний щит, який стояв за задньою лінією.
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Відео епізоду
- Фліпкенс виграла перший сет (7:5) і поступилася американці в другому з рахунком 4:5. Їй надали першу допомогу, але вона все одно не змогла продовжити матч.
- Після поєдинку Кенін спробувала втішити бельгійку і побажала їй встигнути відновитися до початку першого турніру Великого шолома в 2021 році – Australian Open стартує 8 лютого.
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