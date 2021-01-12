Иронично: теннисистка травмировалась из-за рекламного щита больницы, куда ее госпитализировали
Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс получила травму на турнире в Абу-Даби. Травму она получила из-за рекламного щита больницы.
В матче 1/16 финала Флипкенс играла против Софии Кенин. Во втором сете она пыталась принять мяч, и отходила спиной назад. Она не заметила рекламный щит, об который споткнулась и упала.
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В результате Флипкенс сразу была госпитализирована. У нее диагностировали частичный разрыв передней таранно-малоберцовой связки.
Теннисистка выложила фотографию из больницы. Ирония заключалась в том, что ее госпитализировали в больницу, которая была на рекламном щите, об который Флипкенс и споткнулась.
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