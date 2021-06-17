Як журналісти 24 каналу вболівають за збірну на Євро-2020: фотопідбірка

Триває матч України проти Північної Македонії на Євро-2020. Журналісти 24 каналу підтримують рідну збірну, не припиняючи повідомляти вам найважливіші новини.
Робота у наших офісах кипить та ні на мить не припиняється. Ми стежимо за тим, що відбувається в Україні та світі, й одними з перших повідомляємо про це вам.
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Водночас наші серця – зі збірною, на стадіоні у Бухаресті. Тож нехай ми й далеко від "Національ Арени", але допомагаємо українцям проживати ці хвилюючі моменти разом.
Як ми вболіваємо за збірну / Фото 24 каналу
Журналісти Спорту 24 ведуть для вболівальників текстову онлайн-трансляцію матчу. Ми швидко оновлюємо актуальну інформацію та розповідаємо важливі деталі. Згодом на сайті можна буде переглянути відео голів та огляд матчу.
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Залишайтеся з нами й слідкуйте за перебігом матчів на Євро-2020!
Україна проти Північної Македонії: найважливіше
- Стартовий склад збірної України був таким: Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Зінченко, Яремчук.
- Команда Андрія Шевченка перемогла своїх суперників з рахунком 2:1. Голи: Ярмоленко, 29, Яремчук, 33 – Аліоскі, 57