Робота у наших офісах кипить та ні на мить не припиняється. Ми стежимо за тим, що відбувається в Україні та світі, й одними з перших повідомляємо про це вам.

Українці потужно заспівали гімн перед матчем збірної: відео

Водночас наші серця – зі збірною, на стадіоні у Бухаресті. Тож нехай ми й далеко від "Національ Арени", але допомагаємо українцям проживати ці хвилюючі моменти разом.

Як ми вболіваємо за збірну / Фото 24 каналу





Журналісти Спорту 24 ведуть для вболівальників текстову онлайн-трансляцію матчу. Ми швидко оновлюємо актуальну інформацію та розповідаємо важливі деталі. Згодом на сайті можна буде переглянути відео голів та огляд матчу.



У журналістів Спорту 24 сьогодні – дуже насичений робочий день / Фото 24 каналу

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Україна проти Північної Македонії: найважливіше