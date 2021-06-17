Работа в наших офисах кипит и ни на мгновение не прекращается. Мы следим за тем, что происходит в Украине и мире, и одними из первых сообщаем об этом вам.
Также Украинцы мощно спели гимн перед матчем сборной: видео
В то же время наши сердца – со сборной, на стадионе в Бухаресте. Поэтому пусть мы и далеко от "Националь Арены", но помогаем украинцам проживать эти волнующие моменты вместе.
Журналисты болеют за сборную / Фото 24 канала
Журналисты Спорта 24 ведут для болельщиков текстовую онлайн-трансляцию матча. Мы быстро обновляем актуальную информацию и рассказываем важные детали. Впоследствии на сайте можно будет посмотреть видео голов и обзор матча.
У журналистов Спорта 24 сегодня очень насыщенный рабочий день / Фото 24 канала