Півзахисник донецького "Шахтаря" Віктор Коваленко повернувся в Україну з Німеччини, де перебував у розташуванні збірної.

Українська асоціація футболу (УАФ) опублікувала фотографії повернення Коваленка до Києва. Гравець здав позитивний тест на коронавірус перед матчем з Німеччиною.

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У неділю, 15 листопада, Коваленко полетів до України літаком, організованим УАФ. Як показують знімки, футболіст одягнув спеціальний захисний костюм, маску та рукавички.

Що стосується інших інфікованих COVID-19 футболістів збірної, то Циганков, Сидорчук І Комардін полетіли до Києва на спеціальному чартері, який організувало "Динамо". Ярмоленко відправився в Лондон, а питання його повернення взяв на себе клуб українця "Вест Хем".

До теми. Заключний матч групового етапу Ліги націй для збірної України відбудеться у вівторок, 17 листопада. Поєдинок розпочнеться о 21:45 у Люцерні.