Збірна України вже 24 березня зіграє перший матч у відборі на чемпіонат світу-2022 проти Франції. Перед матчем участь у тренуванні взяв сам наставник команди Андрій Шевченко.

Тренування за участю Шевченка

Легендарний нападник та нинішній тренер збірної України Андрій Шевченко вирішив не стояти осторонь та взяти участь у вправі з контролю м'яча. Після цього тренування наставник впевнився у бійцівських якостях своїх футболістів.

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Андрій Миколайович отримав передачу та намагався корпусом захистити м'яч від суперника. Однак захисник Динамо Олександр Сирота не повівся на такі дії тренера та легенько поклав Шевченка на газон. Здається, захист збірної готовий до непоступливих нападників збірної Франції.

Також на відео потрапив момент боротьби Олександра Зінченка та Юхима Коноплі. Гравець МанСіті спробував продемонструвати дриблінг, але обійти захисника не вдалось.

Додамо, що у заявку на матч потрапили 23 українські футболісти. У списку на поєдинок відсутні голкіпери Дмитро Різник та Андрій Лунін, а також півзахисники Андрій Ярмоленко та Володимир Шепелєв, а також захисник Олександр Тимчик.

Відбірковий матч на чемпіонат світу-2022 Франція – Україна відбудеться 24 березня о 21:45.

Відео дриблінгу Зінченка та падіння Шевченка