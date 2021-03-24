Збірна України завершила підготовку до березневих матчів у відборі на чемпіонат світу-2022. Українські голкіпери провели цікаве тренування перед вильотом у Францію.

Унікальні тренування збірної

Підопічні Андрія Шевченка у гарному настрої полетіли у Францію на перший відбірковий матч на чемпіонат світу-2022. У першій грі на українців чекатиме протистояння проти французької збірної.

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Перед цим команда зібралась у Києві та провела короткий тренувальний збір, який тривав декілька днів. Ігровими тренуваннями завершилась підготовка до поєдинку. Найцікавіше було спостерігати за роботою голкіперів.

Тренер воротарів національної команди Педро Харі вирішив водночас попрацювати з усіма воротарями, яких було аж п'ять. Наставник впорався з поставленим завданням, а от футболісти інколи навіть не встигали за швидкістю дій фахівця. Всі вправи минули з посмішкою та жартами. Такі тренування ще більше згуртовують колектив.

Голкіпери збірної України

Андрій Пятов (Шахтар)

Георгій Бущан (Динамо)

Андрій Лунін (Реал)

Дмитро Різник (Ворскла)

Анатолій Трубін (Шахтар)

Делегація української збірної вже прибула у Францію. Поєдинок проти місцевої команди розпочнеться о 21:45.

Відео унікального тренування голкіперів збірної України