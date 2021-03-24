Сборная Украины уже 24 марта сыграет первый матч в отборе на чемпионат мира-2022 против Франции. Перед матчем участие в тренировке принял сам наставник команды Андрей Шевченко.

Тренировки с участием Шевченко

Легендарный нападающий и нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил не стоять в стороне и принять участие в упражнении по контролю мяча. После этой тренировки наставник уверился в бойцовских качествах своих футболистов.

Стоит внимания Безумная тренировка: тренер сборной Украины одновременно работал с 5 голкиперами – видео

Андрей Николаевич получил передачу и пытался корпусом защитить мяч от соперника. Однако защитник Динамо Александр Сирота не повелся на такие действия тренера и легонько положил Шевченко на газон. Кажется, защита сборной готова к неуступчивым нападающим сборной Франции.

Также на видео попал момент борьбы Александра Зинченко и Ефима Конопли. Игрок МанСити попытался продемонстрировать дриблинг, но обойти защитника не удалось.

Добавим, что в заявку на матч попали 23 украинских футболиста. В списке на поединок отсутствуют голкиперы Дмитрий Резник и Андрей Лунин, а также полузащитники Андрей Ярмоленко и Владимир Шепелев, и защитник Александр Тимчик.

Отборочный матч на чемпионат мира-2022 Франция – Украина состоится 24 марта в 21:45.

Видео дриблинга Зинченко и падения Шевченко