Військовий ЗСУ зробив символічний удар по м'ячу у матчі Шахтар – Металіст 1925: красиве фото
Донецький Шахтар нульовою мировою з Металістом 1925 відкрив новий сезон УПЛ-2022/2023. Перший удар по м'ячу зробив український військовий.
Футбол відбувається лише завдяки ЗСУ
Перед поєдинком у Києві на НСК "Олімпійський" традиційно пролунав гімн України, а футболісти обох команд вийшли на футбольне поле огорнуті синьо-жовтими прапорами. Після чого гравці зробили спільне фото та вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв війни в Україні, пише 24 канал.
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Далі футболіст розмістились по своїх позиціях на полі. Перший символічний дотик до м'яча дали зробити військовому ЗСУ, який за сумісництвом є ще й уболівальником Шахтаря. Про що свідчить шарф "гірників" на шиї українського бійця.
Такий момент футболіст обидвох команд супроводжували оплесками, а нападник донецького клубу Данило Сікан не стримав сліз.
Військовий зробив символічний дотик до м'яча / Фото Шахтаря
Шахтар та Металіст 1925 зробили достатньо моментів у матчі першого туру, але так і не розмочили нулі на табло головної арени країни. Фінальний свисток зафіксував "суху" мирову 0:0.
23 серпня відбуваються ще три матчі. Зоря грає вдома проти Ворскли, Верес гостює у Чорноморця, а закінчувати футбольний день буде поєдинок між Колосом та Кривбасом.
24 серпня відбудеться лише один матч. Рух прийме Металіст у Львові. Нагадаємо, що зустрічі Динамо та Дніпра-1 були перенесені через участь клубів у єврокубках.