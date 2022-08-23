Нагадали світу про наших незламних захисників

У першому поєдинку УПЛ-2022/2023 на футбольному полі зійшлись донецький Шахтар та харківський Металіст 1925. Хоча "гірники" повинні базуватись у Львові, але матч-відкриття вирішили провести на головній арені країни.

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Символічно, що новий сезон розпочався у національне свято – День Державного прапора.

На жаль, через воєнний стан футбольні матчі відбуватимуть за порожніх трибун. Тому уболівальники можуть переглядати зустрічі улюблених команд лише по телевізору чи інтернету.

Натомість на одному з секторів порожнього НСК "Олімпійський" розгорнули величезний чорний банер на підтримку захисників "Азовсталі". Цей плакат "Save the heroes of Azovstal" (у перекладі на українську – "Збережіть героїв "Азовсталі") нагадує світу про наших мужніх бійців, більшість з яких досі перебуває у полоні окупанта.



Банер на матчі УПЛ / Фото з телеграм-каналу Асоціації родин захисників "Азовсталі"

Відзначимо, що серед наших військових чимало футбольних фанатів.

До слова. Станом на 38-му хвилину матчу рахунок залишається незмінним – 0:0.

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