Українські емігранти, які перебралися до США та Канади, зробили свій внесок у розвиток хокею. Чимало з них підняли над головою Кубок Стенлі – головний трофей НХЛ. Про їх здобутки вирішили зняти документальний фільм

Зйомки фільму відбувалися протягом трьох років у Канаді, США, Білорусі та Україні. В Україні стрічка з’явиться під гаслом "Історія перемог вільних українців". Ukrainians або коротко UKE – саме так у Північній Америці називають вихідців з України.

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"В основі фільму – виняткове дослідження творчої команди проєкту. Як з’ясувалося, на кільцях Кубка Стенлі – головному трофею ліги світу НХЛ – масово зафіксовані прізвища українських гравців. Саме наші співвітчизники стояли біля витоків зародження хокейного турніру ще на початку його становлення та розвитку за океаном. Їхній внесок в історію хокейних клубів, честь яких вони захищали, надихнув на подальші звершення мільйони людей у Канаді та США. І кожному з них вдалося зберегти у душі шматочок далекої, але рідної серцю України", – розповів Володимир Мула.

Героями стрічки стали хокеїсти, що у різні епохи здобували світову славу:

дворазовий володар Кубка Стенлі у складі Philadelphia Flyers Орест Кіндрачук;

дворазовий володар Кубка Стенлі у складі Boston Bruins Іван Буцик;

триразовий володар Кубка Стенлі у складі New Jersey Devils Кен Данейко;

переможець Кубка Стенлі у складі Pittsburgh Penguins Джеф Чикрун;

володар Кубка Стенлі у складі Chicago Black Hawks Ерік Нестеренко;

переможець Кубка Стенлі у складі New Jersey Devils Брюс Драйвер;

чотириразовий володар Кубка Стенлі у складі Toronto Maple Leafs Еді Шак;

переможець Кубка Стенлі у складі Tampa Bay Lightning та Pittsburgh Penguins Руслан Федотенко,

а ще найкращий хокеїст усіх часів Іван Грецький.

Глядачі також побачать сина славетного воротаря Тараса Савчука — Джеррі і хокейного аналітика Келлі Груді.

"Завдання було не з легких: протягом довгих місяців я працював з міжнародними архівами, намагався взяти інтерв’ю у хокейних зірок по всій Північній Америці, сплачував шалені штрафи за перевищення швидкості і старався не замерзнути у холодних канадських преріях. Завдяки допомозі сотень абсолютно різних людей, які палко підтримували ідею, мені вдалося реалізувати цей проєкт", – розповів Володимир Мула.

В Україні в прокат фільм вийде 3 грудня. Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно і Міністерства культури та інформаційної політики України.