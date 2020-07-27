Помер чотириразовий володар Кубка Стенлі українського походження Едді Шак
У Торонто помер Едді Шак – хокеїст, який чотири рази вигравав Кубок Стенлі в складі "Торонто Мейпл Ліфс". Йому було 83 роки. Причиною смерті став рак.
Про смерть Едді Шака повідомив його колишній клуб "Торонто Мейпл Ліфс". Він помер в Торонто у власному будинку.
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Що відомо про Едді Шака
Едді Шак (Eddie Shack) народився в канадському місті Садбері 11 лютого 1937 року в родині українських мігрантів. В хокей він потрапив у 15 років, коли почав виступати у "Галф Байлтморс". Для цього він кинув роботу помічника м'ясника. Потім в його кар'єрі був "Провіденс Редс", і у 1958 році він приєднався до "Нью-Йорк Рейнджерс". За три сезони в Нью-Йорку він закинув лише 16 шайб, тож посеред сезону його продали в "Торонто Мейпл Ліфс". За цю команду він виступав з 1960 до 1967 року.
Саме у складі "Торонто" Едді Шак добився найбільших успіхів у кар'єрі. З "клиновими листками" він чотири рази вигравав Кубок Стенлі – у 1962, 1963, 1964 та 1967 роках. У 1962, 1963 та 1964 роках його викликали на матч всіх зірок НХЛ.
Едді Шак відзначився у фінальному матчі у 1963 році, в якому "Торонто" переміг "Детройт". Він відзначився у третьому періоді, вивівши свою команду вперед в рахунку. Сам Шак жартував, що він забив гол спиною, намагаючись відхилитися від шайби, яка летіла в нього.
Відеоогляд п'ятого матчу фінальної серії Кубка Стенлі, в якому "Торонто" переміг "Детройт"
Його популярність в клубі була настільки великою, що в 1966 році Браян Макфарлейн йому присвятив пісню "Clear the Track, Here Comes Shack". Виконана The Secrets, пісня за два тижні потрапила до вершини поп-чартів Канади та залишилася в чарті понад два місяці.
Згодом Едді Шак в НХЛ виступав за "Бостон Брюїнс", "Лос-Анджелес Кінгс", "Баффало Сейбрс" та "Піттсбург Пінгвінс". У 1973 році він на два сезони повернувся в "Торонто Мейпл Ліфс".
Загалом в регулярному сезоні НХЛ він провів 1047 матчів, в яких закинув 239 шайб. Він також отримав 1437 хвилин штрафу в цих матчах. У плей-офф він провів 74 ігри, закинувши 6 шайб та отримавши 151 хвилину штрафу.
Після виходу на пенсію Шак разом відкрив свою мережу магазинів пончиків Eddie Shack Donuts. Він чимало знімався в рекламі. А також виступав на акціях за розвиток шкільної освіти.