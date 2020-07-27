У Торонто помер Едді Шак – хокеїст, який чотири рази вигравав Кубок Стенлі в складі "Торонто Мейпл Ліфс". Йому було 83 роки. Причиною смерті став рак.

Про смерть Едді Шака повідомив його колишній клуб "Торонто Мейпл Ліфс". Він помер в Торонто у власному будинку.

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The Maple Leafs are deeply saddened by the passing of Eddie Shack.



A three-time all star and four-time Stanley Cup champion, Eddie entertained Leafs fans on the ice for nine seasons and for decades off of it. He will be greatly missed.



Our thoughts are with his family. pic.twitter.com/vMz0pznuNv — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) July 26, 2020

Що відомо про Едді Шака

Едді Шак (Eddie Shack) народився в канадському місті Садбері 11 лютого 1937 року в родині українських мігрантів. В хокей він потрапив у 15 років, коли почав виступати у "Галф Байлтморс". Для цього він кинув роботу помічника м'ясника. Потім в його кар'єрі був "Провіденс Редс", і у 1958 році він приєднався до "Нью-Йорк Рейнджерс". За три сезони в Нью-Йорку він закинув лише 16 шайб, тож посеред сезону його продали в "Торонто Мейпл Ліфс". За цю команду він виступав з 1960 до 1967 року.

Саме у складі "Торонто" Едді Шак добився найбільших успіхів у кар'єрі. З "клиновими листками" він чотири рази вигравав Кубок Стенлі – у 1962, 1963, 1964 та 1967 роках. У 1962, 1963 та 1964 роках його викликали на матч всіх зірок НХЛ.

Едді Шак відзначився у фінальному матчі у 1963 році, в якому "Торонто" переміг "Детройт". Він відзначився у третьому періоді, вивівши свою команду вперед в рахунку. Сам Шак жартував, що він забив гол спиною, намагаючись відхилитися від шайби, яка летіла в нього.

Відеоогляд п'ятого матчу фінальної серії Кубка Стенлі, в якому "Торонто" переміг "Детройт"

Його популярність в клубі була настільки великою, що в 1966 році Браян Макфарлейн йому присвятив пісню "Clear the Track, Here Comes Shack". Виконана The Secrets, пісня за два тижні потрапила до вершини поп-чартів Канади та залишилася в чарті понад два місяці.

Згодом Едді Шак в НХЛ виступав за "Бостон Брюїнс", "Лос-Анджелес Кінгс", "Баффало Сейбрс" та "Піттсбург Пінгвінс". У 1973 році він на два сезони повернувся в "Торонто Мейпл Ліфс".

Загалом в регулярному сезоні НХЛ він провів 1047 матчів, в яких закинув 239 шайб. Він також отримав 1437 хвилин штрафу в цих матчах. У плей-офф він провів 74 ігри, закинувши 6 шайб та отримавши 151 хвилину штрафу.

Після виходу на пенсію Шак разом відкрив свою мережу магазинів пончиків Eddie Shack Donuts. Він чимало знімався в рекламі. А також виступав на акціях за розвиток шкільної освіти.