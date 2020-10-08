Украинские эмигранты, перебравшиеся в США и Канаду, внесли свой вклад в развитие хоккея. Многие из них подняли над головой Кубок Стэнли – главный трофей НХЛ. Об их достижениях решили снять документальный фильм.

Съемки фильма проходили в течение трех лет в Канаде, США, Беларуси и Украине. В Украине лента появится под лозунгом "История побед свободных украинцев". Ukrainians или коротко UKE – именно так в Северной Америке называют выходцев из Украины.

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"В основе фильма – исключительное исследование творческой команды проекта. Как выяснилось, на кольцах Кубка Стэнли – главного трофея лиги мира НХЛ – массово зафиксированы фамилии украинских игроков. Именно наши соотечественники стояли у истоков зарождения хоккейного турнира еще в начале его становления и развития за океаном. Их вклад в историю хоккейных клубов, честь которых они защищали, вдохновил на дальнейшие свершения миллионы людей в Канаде и США. И каждому из них удалось сохранить в душе кусочек далекой, но родной сердцу Украины", – рассказал Владимир Мула.

Героями ленты стали хоккеисты, которые в разные эпохи завоевывали мировую славу:

двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе Philadelphia Flyers Орест Киндрачук;

двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе Boston Bruins Иван Буцик;

трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе New Jersey Devils Кен Данейко;

победитель Кубка Стэнли в составе Pittsburgh Penguins Джеф Чикрун;

обладатель Кубка Стэнли в составе Chicago Black Hawks Эрик Нестеренко;

победитель Кубка Стэнли в составе New Jersey Devils Брюс Драйвер;

четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе Toronto Maple Leafs Эди Шак;

победитель Кубка Стэнли в составе Tampa Bay Lightning и Pittsburgh Penguins Руслан Федотенко,

а еще лучший хоккеист всех времен Иван Грецкий.

Зрители также увидят сына знаменитого вратаря Тараса Савчука – Джерри и хоккейного аналитика Келли Груди.

"Задача была не из легких: в течение долгих месяцев я работал с международными архивами, пытался взять интервью у хоккейных звезд по всей Северной Америке, платил бешеные штрафы за превышение скорости и старался не замерзнуть в холодных канадских прериях. Благодаря помощи сотен абсолютно разных людей, которые горячо поддерживали идею, мне удалось реализовать этот проект", – рассказал Владимир Мула.

В Украине в прокат фильм выйдет 3 декабря. Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Министерства культуры и информационной политики Украины.