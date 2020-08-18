Помер легендарний хокеїст українського походження Дейл Хаверчук: він був в Залі хокейної слави
У вівторок, 18 серпня, на 58-у році життя помер легендарний канадський хокеїст українського походження Дейл Хаверчук. Він помер від раку.
Про смерть Дейла Хаверчука сповістив його син Ерік. Цю інформацію підтвердили і в НХЛ.
Нагадаємо: Помер чотириразовий володар Кубка Стенлі українського походження Едді Шак
Причиною смерті Дейла Хаверчука став рак. У жовтні 2019 року в нього діагностували рак шлунку.
Після того, як стало відомо про смерть Дейла Хаверчука, матч плей-офф НХЛ між "Монреаль Канадієнс" та "Філадельфія Флаєрс" розпочався з хвилини мовчання.
Що відомо про Дейла Хаверчука
- Дейл Хаверчук народився 4 квітня 1963 року в Торонто, Канада.
- У 1981 році його обрали під першим номером драфту командою "Вінніпег Джетс". Він одразу став гравцем основи, а в дебютний рік встановив рекорд. набравши понад 100 очок (це досягнення побили аж у 2006 році). Тож він отримав Колдер Трофі, який вручають хокеїсту, який найкраще проявив себе в перший рік в НХЛ.
- Згодом виступав за "Баффало Сейбрз", "Сент-Луїс Блюз" та "Філадельфія Флаєрс".
- Він п'ять разів зіграв у матчі всіх зірок НХЛ. Вперше після свого дебютного сезону в 1982 році. Згодом ще виступав у 1985, 1986, 1988 та 1997 роках.
- Він став першим гравцем, який зіграв 1000 матчів в НХЛ до 31 року.
- З 1409 очками за кар'єру входить в топ-20 бомбардирів ліги.
- У 1989 році у складі збірної Канади став срібним призером чемпіонату світу. До цього у 1982 та 1986 роках здобував бронзові нагороди.
- У 2001 році його ввели в Зал хокейної слави.
- У 1997 році у віці 34 років оголосив про закінчення кар'єри хокеїста.
- З 2010 до 2019 року працював головним тренером команди "Баррі Кольт" з хокейної ліги Онтаріо.
- 18 серпня 2020 року помер після тривалої боротьби з раком.