У вівторок, 18 серпня, на 58-у році життя помер легендарний канадський хокеїст українського походження Дейл Хаверчук. Він помер від раку.

Про смерть Дейла Хаверчука сповістив його син Ерік. Цю інформацію підтвердили і в НХЛ.

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Причиною смерті Дейла Хаверчука став рак. У жовтні 2019 року в нього діагностували рак шлунку.

Після того, як стало відомо про смерть Дейла Хаверчука, матч плей-офф НХЛ між "Монреаль Канадієнс" та "Філадельфія Флаєрс" розпочався з хвилини мовчання.

Що відомо про Дейла Хаверчука