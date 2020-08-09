Український хавбек Кирило Дришлюк відзначився забитим м'ячем за "Спартакс" в матчі 13 туру чемпіонату Латвії з "Вентспілсом" – 1:1.

Українець не потрапив до стартового складу "Спартакса", і вийшов на заміну на 60-й хвилині, пише 24 канал.

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Перший тайм команди провели на рівних, залишивши свої ворота на замку. А от у другій половині Дришлюк класним ударом під поперечку відкрив рахунок в матчі, забивши свій дебютний гол за "Спартакс".

Відео голу Дришлюка

Однак, його команда не змогла втримати перевагу – Козлов на 80 хвилині реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок.