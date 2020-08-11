Колишній гравець збірної Росії Роман Широков взяв участь у матчі аматорських команд. Після одного з епізодів він побив головного арбітра зустрічі.

39-річний Роман Широков напав на арбітра у матчі аматорських команд "Матч ТБ" та "Нічого Звичайного" на Кубку Селебріті у Москві, повідомляє 24 канал.

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Неприємний інцидент

Постраждав суддя Микита Данченко. Футболіст напав на арбітра після того, як побачив перед собою червону картку. Тоді Широков без роздумів вдарив суддю у обличчя. Коли той лежав на газоні він почав лупцювати його ногами.

Суперники швидко заступились за головного арбітра, одному з футболістів також дісталось.

У потерпілого знімають побої, він має намір звернутися в поліцію.

Епізод з Широковим дивіться відео:

До слова, футболіст у серпні 2009 року мав конфлікт із голкіпером "Зеніту" В'ячеславом Малафєєвим, причиною якого нібито став пропущений воротарем гол.