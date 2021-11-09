Як Усик із яскравої перемоги нокаутом дебютував у професіоналах: відео
Джерело:24 канал
Рівно 8 років тому Олександр Усик дебютував у професіоналах. Український боксер нокаутував мексиканця Феліпе Ромеро
Дебют мрії
9 листопада 2013 року Олександр Усик вперше вийшов на професійний ринг. Дебют був вдалим – перемога нокаутом над Феліпе Ромеро.
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Українець вже з перших секунд вразив своєю потужністю та домінував на ринзі. Український боксер здобув звитягу над мексиканцем вже у 5 раунді, коли сильним ударом зліва поцілив прямо у щелепу супернику. Дебютував на профі-ринзі Усик у 26 років. З того часу вже минуло 8 років.
Відео з поєдинку був опублікований в інстаграмі на акаунті lomus_official – спільна сторінка Олександра Усика та іншого українського боксера Василя Ломаченка.
Як Усик дебютував на професійному ринзі: відео
- У своєму останньому поєдинку Усик за одноголосним рішенням суддів переміг Ентоні Джошуа. Українець відібрав чемпіонські титули, яким володів британець.
- Тепер на боксерів чекає реванш. Другий бій відбудеться навесні 2022 року. Поєдинок може відбутись в Україні, так і за кордоном.
- Гонорари боксерів будуть поділені порівну. Про це повідомив промоутер Олександр Красюк.