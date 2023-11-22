Як українці стали легендами НХЛ: режисер "ЮКІ" написав книгу про створення унікального фільму

Режисер фільму "ЮКІ" Володимир Мула написав автобіографічну книгу про історію створення наймасштабнішого документального проєкту українського кінематографа. Спортивно-документальний роман під назвою "Мені подзвонив Вейн" вийде у світ наприкінці 2023-го року.

У основі рукопису – перипетії створення першого українського документального кіно про українців-володарів Кубка Стенлі НХЛ, їх захопливий шлях на найвищу вершину успіху і перешкоди, що поставали перед ними.

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Книга написана у жанрі доку-фікшн. Головна сюжетна лінія впускає читачів за лаштунки незвіданого, болючого та місцями абсолютно неймовірного шляху автора у ході реалізації документального фільму: від ретельних досліджень до особистісного досвіду кожного з гравців. Рукопис багатий на фотографії та проникливі інтерв’ю, що розкривають переживання та внутрішні драми хокеїстів. Повні розмови визнаних на весь світ легенд будуть оприлюднені вперше.

Наразі видавництво "Лабораторія" відкрило попереднє замовлення книги.

"Робота над фільмом "ЮКІ" від самого початку перетворилася на своєрідний квест. Чого лише не доводилося робити, аби втілити, здавалося б, абсолютно не реалістичну ідею у життя: місяцями копирсатися у заокеанських архівах, випробовувати техніку на міцність, витрачати останні гроші, ганятися за героями по всій Канаді, шукати прихисток по друзях та знайомих. Переконаний, моя розповідь припаде до душі не лише поціновувачам пригодницької літератури, а й кінематографістам, підприємцям, любителям спорту та всім, хто шукає знак, аби стати кращою версією самих себе", – розповідає автор книги Володимир Мула.

Передмову до книги написав один з найвідоміших спортсменів XX століття, канадський хокеїст українського походження Вейн Ґрецкі.

"Володимир Мула не боїться впускати читача у власне життя та свідомо переносить за лаштунки важкого й тернистого шляху створення документального фільму. Завдяки ретельним дослідженням, проникливим інтерв’ю та непохитній відданості Володимир відроджує історії видатних спортсменів, розкриваючи їхні тріумфи, випробування та чималу спадщину, яку вони залишили у своєму улюбленому виді спорту", – зазначає Вейн Ґрецкі.

Нагадаємо, сенсаційний фільм "ЮКІ" створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно та розповідає історії видатних зірок українського походження, які формували найвідомішу хокейну лігу світу – НХЛ. Наразі фільм доступний в онлайн-прокаті на міжнародних платформах Apple TV та Amazon Prime Video. В Україні фільм доступний на майданчику MEGOGO.

Володимир Мула – кінорежисер, продюсер, спортивний журналіст, заслужений діяч мистецтв України. Співпрацював з провідними телевізійними мережами, зокрема з британським BBC, американським CBS та сінгапурським CNA; висвітлював Євробачення, Чемпіонат світу з футболу 2014 і Літні Олімпійські ігри 2016 у Ріо-де-Жанейро, Чемпіонат Європи з футболу 2016 у Франції, Зимові Олімпійські ігри 2018 у Південній Кореї.

Зняв чотири повнометражні документальні фільми: "Американська мрія" (2015), "Американська мрія. У пошуках правди" (2017), "ЮКІ" (2020), "Нація футболу" (2021).

Найбільше визнання авторові принесла докудрама "ЮКІ" про українців – володарів Кубка Стенлі. Фільм вийшов на екрани у грудні 2020 року під гаслом "Історія перемог вільних українців" і став найкасовішим документальним проєктом за всю історію вітчизняного кінотеатрального прокату.