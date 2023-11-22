В основе рукописи – перипетии создания первого украинского документального кино об украинцах-обладателях Кубка Стэнли НХЛ, их увлекательный путь на высочайшую вершину успеха и препятствия, стоящие перед ними.

Читайте также Легендарный Грецки о войне и чем удивил Шевченко: интервью с Владимиром Мулой

Книга написана в жанре доку-фикшн. Главная сюжетная линия впускает читателей за кулисы неизведанного, болезненного и местами совершенно невероятного пути автора в ходе реализации документального фильма: от тщательных исследований до личного опыта каждого из игроков. Рукопись богата фотографиями и проницательными интервью, раскрывающими переживания и внутренние драмы хоккеистов. Полные разговоры признанных на весь мир легенд будут обнародованы впервые.

Издательство "Лаборатория" открыло предварительный заказ книги.

"Работа над фильмом "ЮКИ" с самого начала превратилась в своеобразный квест. Чего только не приходилось делать, чтобы воплотить, казалось бы, совершенно не реалистичную идею в жизнь: месяцами рыться в заокеанских архивах, испытывать технику на прочность, тратить последние деньги, гоняться за героями по всей Канаде, искать убежища по друзьям и знакомым. Уверен, мой рассказ придется по душе не только ценителям приключенческой литературы, но и кинематографистам, предпринимателям, любителям спорта и всем, кто ищет знак, чтобы стать лучшей версией самих себя", – рассказывает автор книги Владимир Мула.

Предисловие к книге написал один из самых известных спортсменов XX века, канадский хоккеист украинского происхождения Вейн Грецки.

"Владимир Мула не боится впускать читателя в собственную жизнь и сознательно переносит за кулисы тяжелого и тернистого пути создания документального фильма. Благодаря тщательным исследованиям, проникновенным интервью и непоколебимой преданности Владимир возрождает истории выдающихся спортсменов, раскрывая их триумфы, испытания и немалое наследие, которое они оставили в своем любимом виде спорта", – отмечает Уэйн Грецки.

Напомним, сенсационный фильм "ЮКИ" создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и рассказывает истории выдающихся звезд украинского происхождения, которые формировали самую известную хоккейную лигу мира – НХЛ. Пока фильм доступен в онлайн-прокате на международных платформах Apple TV и Amazon Prime Video. В Украине фильм доступен на площадке MEGOGO.

Владимир Мула – кинорежиссер, продюсер, спортивный журналист, заслуженный деятель искусств Украины. Сотрудничал с ведущими телевизионными сетями, в частности, с британским BBC, американским CBS и сингапурским CNA; освещал Евровидение, Чемпионат мира по футболу 2014 и Летние Олимпийские игры 2016 в Рио-де-Жанейро, Чемпионат Европы по футболу 2016 во Франции, Зимние Олимпийские игры 2018 в Южной Корее.

Снял четыре полнометражных документальных фильма: "Американская мечта" (2015), "Американская мечта. В поисках правды" (2017), "ЮКИ" (2020), "Нация футбола" (2021).

Наибольшее признание автору принесла докудрама "ЮКИ" об украинцах – обладателях Кубка Стэнли. Фильм вышел на экраны в декабре 2020 под лозунгом "История побед свободных украинцев" и стал самым кассовым документальным проектом за всю историю отечественного кинотеатрального проката.