Як українка Хоменець на вольових вийшла у фінал чемпіонату Європи з боротьби: потужне відео

В угорському Будапешті відбувається чемпіонат Європи з боротьби. 18-річна Олександра Хоменець змогла пробитись у фінал престижного турніру.

Дві претендентки на медалі

У перший змагальний день на борцівський килим вийшло п'ять українок. Дві з них змогли пробитись у медальні сутички, повідомляє 24 канал.

До теми Українська борчиня Белінська буде змагатися за "бронзу" чемпіонату Європи

Алла Белінська поступилась у свої зустрічі, але зможе поборотись за бронзову нагороду чемпіонату Європи у ваговій категорії 68 кілограмів.

Інша українка Олександра Хоменець буде змагатись за звання чемпіонки Європи. На своєму шляху у Будапешті 18-річна борчиня з України здолала суперниць зі Швеції та Туреччини. Сутичка з останньою найбільше запам'яталась.

Показала справжній український характер

Хоменець розпочала сутичку з двох балів для Бедіхи Гюн. Українка весь час була в атаках та змогла збільшити рахунок та зрівняти його, вдало пройшовши у ноги.

Представниця Туреччини була незадоволена таким рішенням судді та подала челендж. Після відеоповтору у Гюн зняли два бали та додали ще один пункт українській борчині за невдало використаний челендж від Гюн.

Хоменець виконала ще два успішні прийоми та на вольових перемогла у півфіналі – 9:4. Відзначимо, брудну боротьбу від турецької борчині. Через це вона неодноразово отримувала зауваження від судді. Українка ж з закривавленою губою, яка була пошкоджена ще до півфіналу, закінчувала переможну зустріч.

Олександра Хоменець – у фіналі чемпіонату Європи у ваговій категорії до 55 кілограмів.

У вирішальній сутичці за "золото" зійдеться проти Андреа Беатріс Ани. Фінальні сутички розпочнуться 31 березня о 19:00.

Відеоогляд Хоменець – Гюн