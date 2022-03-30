Українка спробує поборотися за золоту медаль
19-річна українка здолала Нову Іллону Бергман зі Швеції (9:2), а також перемогла представницю Туреччини Бехіду Гун (9:4), повідомляє 24 канал.
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Протистояння у 1/2 для української борчині розпочалося з програшу 0:2. Проте після цього вона виконала успішний прохід у ноги та зрівняла рахунок – 4:4.
Гун була не згодна з рішенням суддів і подала апеляцію. Однак арбітри не погодилися з представницею Туреччини.
Ба більше, не зарахували їй контратаку і дали українській спортсменці додатковий бал. Таким чином Хоменець вийшла в лідерки – 5:2.
Хоменець виконала ще два успішні прийоми та здобула перемогу з суттєвою перевагою – 9:4.
Олександра Хоменець: що відомо про спортсменку
- Олександра представляє Львівську область.
- На чемпіонаті світу-2021 вона здобула бронзову нагороду. А на чемпіонаті Європи-2021 серед юніорів вона виборола медаль найвищого ґатунку.