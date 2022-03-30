Белінська буде боротися за "бронзу"

Українка Алла Белінська буде змагатися за медаль чемпіонату Європи з боротьби. У бронзовому фіналі вона зустрінеться з чешкою Аделою Ханзличковою.

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Українка загається у ваговій категорії до 68 кілограмів.

За вихід у півфінал Белінська програла Ірині Рингач з Молдови. Фінальна зустріч відбудеться у четвер, 31 березня.

Також 31 березня Олександра Хоменець буде боротися за "золото" турніру.

На стадії кваліфікації зазнали поразки Наталія Кливчуцька (50 кілограмів) та Романа Вовчак (76 кілограмів). У категорії 59 кілограмів тричі програла Соломія Вінник.

До слова. Алла Белінська – чемпіонка Європи з боротьби, у 2021-му вона здобула золоту нагороду на турнірі.