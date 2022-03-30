Белінська буде боротися за "бронзу"
Українка Алла Белінська буде змагатися за медаль чемпіонату Європи з боротьби. У бронзовому фіналі вона зустрінеться з чешкою Аделою Ханзличковою.
Читайте також Українка Хоменець гарантувала собі медаль на чемпіонаті Європи з боротьби
Українка загається у ваговій категорії до 68 кілограмів.
За вихід у півфінал Белінська програла Ірині Рингач з Молдови. Фінальна зустріч відбудеться у четвер, 31 березня.
Також 31 березня Олександра Хоменець буде боротися за "золото" турніру.
На стадії кваліфікації зазнали поразки Наталія Кливчуцька (50 кілограмів) та Романа Вовчак (76 кілограмів). У категорії 59 кілограмів тричі програла Соломія Вінник.